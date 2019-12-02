الزمالك يتلقى صدمة جديدة من أحد نجومه بعد رحيل النقاز

كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك المصري تلقى صدمة كبرى، برحيل اثنين من نجومه في أقل من 24 ساعة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر داخل الزمالك إن طارق حامد، نجم وسط الفريق ومنتخب مصر، طلب الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر: "طارق حامد غاضب من تصريحات رئيس النادي ضده، بأنه لن يتم تعديل عقده، على الرغم من أنه حصل على وعود كثيرة بتعديل عقده".

​وأضاف: "طارق حامد يتمسك بتعديل العقد والحصول على جميع مستحقاته المتأخرة، فاللاعب الدولي سيجتمع مع إدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقفه النهائي، متمسكا بحقه وبوعود الإدارة له من قبل".

وكان رئيس الزمالك، المستشار مرتضى منصور، قد قال خلال تصريحاته أنه لن يتم تعديل عقد طارق حامد لاعب الوسط في الفترة المقبلة، وسيتم الإبقاء عليه كما هو دون تغيير، وهو ما يرفضه اللاعب.

عااااااجل || علي مسؤولية موقع الفجر..ينوي لاعبو نادي الزمالك عدم خوض مباراة الشرقية يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر اعتراضًا على سياسة مجلس إدارة النادي و آخرها التعنت ضد طارق حامد pic.twitter.com/LhBTHkdHEE — Nile sport (@SportNile) December 2, 2019

​وكان التونسي، حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، قد أعلن فسخ تعاقده من جانب واحد مع الفريق الأبيض، بسبب تأخر مستحقاته لفترة وصفها بـ"الطويلة".

وتلقى الزمالك قبل أيام هزيمة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاحية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.