قمة "واندا ميتروبوليتانو"...5 أرقام مميزة من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد

نجح برشلونة في العودة من ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعلامة الكاملة بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ميسي.

رغم الأفضلية في أغلب أوقات المباراة للفريق الضيف، تمكن الأرجنتيني من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 85.

حيث توغل ميسي في عمق دفاعات أتلتيكو مدريد وتبادل الكرة مع الأوروغوياني لويس سواريز، ليرسل تصويبة صعبة لم يستطع يان أوبلاك التعامل معها لتسكن شباك أتلتيكو مدريد وتعلن تفوق برشلونة.

وشهد اللقاء تألقا كبيرا لحارس برشلونة، الألماني تير شتيجن، بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة.

كما شهد اللقاء تسجيل عدد من الأرقام المميزة:

اللقاء كان الرقم 300 للاعب أتلتيكو مدريد، كوكي في الدوري الإسباني.

بتسجيله للهدف، أصبح في رصيد الأرجنتيني ميسي 30 هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد كثاني فريق يسجل في شباكه بعد إشبيلية.

يعتبر الهدف الذي سجله الأرجنتيني الأول له على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

كما يعتبر الانتصار الأول لبرشلونة على هذا الملعب.

بنيله لبطاقة صفراء في اللقاء أصبح برصيد لاعب برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، 10 بطاقات تلقاها في 17 مباراة في هذا الموسم، أي أكثر بثلاث بطاقات من كل مشاراكاته في الموسم الماضي والتي شارك فيها بـ52 مباراة.