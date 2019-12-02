"فارس نجد" النصر السعودي يكشف عن القميص الثالث للنادي...فيديو

كشف نادي النصر السعودي، مساء أمس الأحد، الستار عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2019-2020.

وجاء إعلان النصر عن قميصه الثالث، بفيديو مبهر عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب النصر تعليقًا على الفيديو: "بين الماضي والحاضر.. فارس نجد "أصالة ومجد وفخر".

ويظهر القميص مطرزًا بألوان الأبيض والأصفر والأزرق.

وينافس النصر بقوة في الموسم الرياضي الحالي، للحفاظ على لقبه كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال "المتصدر، والذي يتبقى له لقاء مؤجل، وذلك بعد مرور 10 جولات حتى الآن.