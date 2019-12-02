ممثل فريق البحرين بطلا لغرب أستراليا في مسابقة الرجل الحديدي

حقق البريطاني أليستير براونلي ممثل فريق البحرين رقما زمنيا جديدا بانتصاره في بطولة غرب أستراليا للرجل الحديدي، حاجزًا في الوقت ذاته مقعدًا له في بطولة العالم للرجل الحديدي في كونا هاواي.

وصرح براونلي لوكالة أنباء البحرين: "لقد كان يومًا مثاليًا بالنسبة لي، لقد أقيم سباق السباحة في صباح جميل، وكانت المياه دافئة. لقد كان كل شيء مثالي للغاية وأنا سعيد بالنتيجة النهائية، لم أتي إلى هنا لأحقق رقم جديد، ولكن جئت لأتأهل لبطولة العالم في كونا وأن أفوز بالسباق. في النهاية تحققت جميعها بفضل ما بذلته من جهد".

Confirmado, Alistair Brownlee intentará el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio https://t.co/6s3SAkISy2 — Triatlón Noticias (@triatlonnoticia) December 2, 2019

​واستطاع براونلي من تصدر سباق الساحة وسباق الدراجات الهوائية، وتقدم بفارق كبير عن منافسيه ويصل إلى 7 دقائق، حيث أنهى براونلي السباق في زمنه وقدره 7:45:21 ثانية، ليكسر الرقم السابق الذي كان مسجلًا بإسم تيرينزو بوزون منذ عام 2016.