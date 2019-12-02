روجيه فيدرر رسمياً سيكون على العملة السويسرية... صورة

أكّدت المؤسسة السويسرية لصك العملة أنه في تاريخ 23 يناير 2020 المقبل ستقوم بإصدارعملة فضية بقيمة عشرين فرنكا سويسريا، وستنقش عليها بطل التنس العالمي روجيه فيدرر تقديراً واحتفالاً له.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها إن فيدرر هو أفضل مواطن سويسري إن كان داخل ملاعب التنس أو خارجها، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي حققها في مجال رياضة التنس، بما في ذلك عدد بطولات "غراند سلام" لفردي الرجال، ويدير أيضا مؤسسة خيرية للأطفال في جنوب إفريقيا، وكان أوّل سفير للنوايا الحسنة لليونسيف.

تقوم المؤسسة السويسرية لصك العملة بتجهيز عملة تذكارية لأيقونة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر - أوّل شخص على قيد الحياة يحصل على هذا التكريم pic.twitter.com/Ex5q6MqGJO — Goalna (@Goalna) December 2, 2019

وكتبت: "فيدرر قبل كل شيء هو السفير المثالي لسويسرا، ولديه طريقة فريدة في كسب الإعجاب، وقدرة بالغة في تحقيق النجاح".

ومن حين لآخر، تقوم المؤسسة السويسرية بصك عملات تذكارية احتفالا بالاحداث التاريخية السويسرية وكذلك للأفراد والمنظمات، وهي تخطط كذلك لإصدار عملة ثانية وهذه المرة ذهبية بتصميم مختلف - لروجيه فيدرر بقيمة 50 فرنكا في شهر مايو المقبل.