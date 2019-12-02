مرتضى منصور يستقبل ملياردير عربي في نادي الزمالك

استقبل مرتضى منصور، رئيس نادي "الزمالك"، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة "الحبتور" داخل مقر النادي اليوم الاثنين.

واصطحب مرتضى منصور الضيف في جوله داخل القلعة البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية.

وأبدى الحبتور إعجابه بالثورة الإنشائية التي تمت في القلعة البيضاء.

قام الإماراتي سعاده السيد خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بزيارة لنادي الزمالك حيث استقبله المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي واصطحبه والوفد المرافق له فى جوله داخل القلعه البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضيه حيث ابدي إعجابه الشديد بها وأشاد بالثورة الإنشائية pic.twitter.com/QpbdcdeGw0 — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) December 2, 2019

يذكر أن مرتضي منصور يعقد جلسة اليوم الاثنين مع لاعبي الزمالك، للحديث حول الأمور المتعلقة بالمستحقات، قبل الاستعداد لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء، فى دور الـ32 لكأس مصر.

ويحسم مجلس إدارة نادى الزمالك عددا من الملفات على رأسها موقف الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، عقب الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال.