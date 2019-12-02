إقالة ميتشو مدرب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الشكر للمدرب الصربي ميتشو، ليرحل عن تدريب الفريق بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض الزمالك لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي 2-1 في الدوري الممتاز، وأمام مازيمبي 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، حضر ميتشو إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة واجتمع منفردا برئيس النادي مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يتولى عصام مرعي قيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكشفت تقارير أن مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين البرتغال نيلو فينجادا والفرنسي بارتيس كارتيرون، لخلافة ميتشو.