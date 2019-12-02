إقالة ميتشو مدرب الزمالك

وتعرض الزمالك لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي 2-1 في الدوري الممتاز، وأمام مازيمبي 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.
ووفقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، حضر ميتشو إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة واجتمع منفردا برئيس النادي مرتضى منصور.
🔴 #عاجل | رسميًا.. #الزمالك يعلن إقالة «#ميتشو» من تدريب الفريق
◄ التفاصيل: https://t.co/osjm131NZp pic.twitter.com/l0HEVkTXHI
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 2, 2019
ومن المقرر أن يتولى عصام مرعي قيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
وكشفت تقارير أن مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين البرتغال نيلو فينجادا والفرنسي بارتيس كارتيرون، لخلافة ميتشو.
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