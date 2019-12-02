السعودية تلاقي قطر في نصف نهائي خليجي 24... فيديو

حسم المنتخب السعودي تأهله لنصف نهائي كأس الخليج، عقب الفوز على سلطنة عمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الأخضر، فراس البركان وهاتان بهبري (هدفين) في الدقائق 26 و43 و57، بينما سجل منذر العلوي هدف عمان في الدقيقة 55.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ليلاقي المنتخب القطري في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل.