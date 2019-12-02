مشادة بين لاعبي الزمالك ومرتضى منصور... ورئيس النادي يأمر الأمن باحتجازهم

شهد نادي الزمالك نشوب مشادة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومرتضى منصور رئيس النادي بعد دقائق من بدء الاجتماع بينهم.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية مصرية ، غادر لاعبو الزمالك مكتب رئيس النادي، ليطالب الأخير أفراد الأمن بإغلاق البوابات وعدم السماح لأي لاعب بالخروج.

ويمر الزمالك بفترة متوترة عقب الهزيمة في الدوري المصري من إنبي 2-1 والهزيمة في دوري الأبطال من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد قرر اليوم الاثنين إقالة المدير الفني الصربي ميتشو.

وقرر مجلس الإدارة إسناد مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للثنائي عصام مرعي وأحمد رؤوف.