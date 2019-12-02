ميسي يفوز بالكرة الذهبية... تعرف على مركزي صلاح ومحرز

وكانت هذه هي أطول فترة خلال مسيرة ميسي لا يتوج فيها بالكرة الذهبية، حيث حصل عليها آخر مرة في 2015.
وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز ميسي فيها بالكرة الذهبية تحت اسم "بالون دور" بعدما توج بها من قبل حينما اجتمعت تلك الجائزة مع نظيرتها في الفيفا من 2010 إلى 2015.
Here is the 2019 Ballon d'Or Top 3 ⤵️
1. Lionel Messi
2. @VirgilvDijk
3. @Cristiano
The ranking > https://t.co/cSurv8xUiL
#Ballondorpic.twitter.com/nl1fqJM1qP
— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
وخاض ميسي العام الجاري مع برشلونة 30 مباراة سجل فيهم 30 هدفا وصنع 9 آخرين، كما شارك مع الأرجنتين فشارك ميسي في 10 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع 3.
وجاء في المركز الثاني فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول، والثالث كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والبرتغال، والرابع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
💫 Magic Mo 💫@MoSalah ranked in 5th place of the 2019 #ballondor 🙌#BallonDor2019 pic.twitter.com/kufQA0ZuZi
— Liverpool FC (@LFC) December 2, 2019
يذكر أن ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الحالي وأياكس السابق، توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019، بينما حصد أليسون حارس ليفربول، جائزة أفضل حارس مرمى.
صلاح ومحرز
وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على المركز الخامس، بينما جاء الجزائري لاعب مانشستر سيتي رياض محرز في المركز العاشر.
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