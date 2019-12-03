عرض خيالي قد يخرج بمحمد صلاح من ليفربول

ووفقا لما ذكره موقع "دون بالون"، بطل فرنسا باريس سان جيرمان، مستعد لدفع 136 مليون جنيه استرليني لضم صلاح.
المسؤولون في سان جيرمان حريصون على إتمام صفقة محمد صلاح مع اقتراب رحيل البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل.
For the first time ever, three African players were included in the top 10 of the Men's #BallondOr— Squawka Football (@Squawka) December 2, 2019
🇸🇳 Sadio Mané
🇪🇬 Mohamed Salah
🇩🇿 Riyad Mahrez
🌍 pic.twitter.com/cIX6eo5aou
ومن المنتظر أن يتحرك ليفربول لضم جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، لتعويض رحيل محمد صلاح في حال حدوثه.
يذكر أن محمد صلاح حصل على المركز الخامس في قائمة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي حصل عليها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة.
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