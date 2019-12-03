عرض خيالي قد يخرج بمحمد صلاح من ليفربول

تحدثت تقارير عن رغبة المصري محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع "دون بالون"، بطل فرنسا باريس سان جيرمان، مستعد لدفع 136 مليون جنيه استرليني لضم صلاح.

المسؤولون في سان جيرمان حريصون على إتمام صفقة محمد صلاح مع اقتراب رحيل البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل.

For the first time ever, three African players were included in the top 10 of the Men's #BallondOr



🇸🇳 Sadio Mané

🇪🇬 Mohamed Salah

🇩🇿 Riyad Mahrez



🌍 pic.twitter.com/cIX6eo5aou — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2019

ومن المنتظر أن يتحرك ليفربول لضم جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، لتعويض رحيل محمد صلاح في حال حدوثه.

يذكر أن محمد صلاح حصل على المركز الخامس في قائمة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي حصل عليها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة.