أهداف مباراة الأهلي وبني سويف 3-1 في كأس مصر... فيديو

تأهل النادي الأهلي المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعدما تفوق على "بني سويف" بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء الذي أقيم في ملعب "استاد القاهرة" بدور الـ32.

وسجل أهداف الأهلي وليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ هدف. بينما سجل هدف "بني سويف" أحمد عبد الرازق في الدقيقة 88.

واعتمد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في بداية المباراة على تشكيل به العديد من التغييرات لمنح البدلاء فرصة للمشاركة وإراحة الأساسيين قبل مواجهة الهلال السوداني.

الأهلي يفوز على بني سويف بثلاثة اهداف مقابل هدف ويصعد لدور الـ 16 📷👇



#⃣ #كأس_مصر#Presentationsports pic.twitter.com/wxM3BMb1G7 — Presentation Sports (@Presentation) December 3, 2019

ويلعب الأهلي ضد "الهلال" السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.