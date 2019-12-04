بينهم صلاح وماني... "كاف" يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، تحددت قائمة المرشحين بناء على تصويت لجنة CAF الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال العام المذكور، 2019.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الأفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات/ المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى لاتحادات CAF الأعضاء.

🔟لاعبون يتنافسون على لقب الأفضل في أفريقيا 🌍



من سيكون الملك المتوج على عرش القارة السمراء؟ 👑



#CAFAwards2019 https://t.co/plv24DSIIz — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 4, 2019

​الفائزون بالجوائز في كل فئة سيتم الإعلان عنهم خلال حفل جوائز CAF الذي يقام يوم الثلاثاء 7 يناير 2010 بمدينة الغردقة في مصر.

ولفت الموقع إلى أن الحدث يحتفي بلاعبي ومسؤولي كرة القدم الذين تميزوا خلال 2019، لافتا إلى أن الحفل سيشهد كذلك عدة فئات جديدة للجوائز تقديرا للمساهمات الاستثنائية والأشخاص الملهمين في كرة القدم الأفريقية.

وجاء التمثيل الأكبر في القائمة النهائية للدولتين اللاتي خاضتا المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، إذ ترشح ثلاثة لاعبين من الجزائر ولاعبان من السنغال.

وضمت القائمة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول، ومن الجزائر، جاء نجم مانشستر سيتي رياض محرز، ونجم أهلي جدة السعودي يوسف البلايلي، ونجم ميلان إسماعيل بن ناصر، فيما ينافس من السنغال ساديو ماني، نجم ليفربول، وكاليدو كوليبالي، صخرة دفاع نابولي الإيطالي، ومن الكاميرون رشح لاعب نادي أياكس، أندري أونانا، بالإضافة إلى أوديون إيجالو، من نيجيريا ويلعب في نادي شنغهاي شينهوا، وكذلك بيير-إيمريك أوباميانج، من الجابون ويلعب في نادي أرسنال.