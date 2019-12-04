الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب "السلام" لمدة 25 عاما

كشفت مصادر من داخل نادي "الأهلي" المصري أنه حصل على حق انتفاع استخدام ملعب "السلام" لمدة 25 عاما.

نقلت صحيفة "الأهرام" عن مصادر من داخل الأهلي، بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته على ملعب "السلام".

وكان الأهلي قد حصل على الموافقات الأمنية، لزيادة عدد جماهيره أمام الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل على إستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر في الأهلي قوله إن النادي الأحمر توصل لاتفاق مع شركة "إستادات" للحصول على إستاد السلام كحق انتفاع الفترة المقبلة.

الأهلي يحصل على حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عامًا pic.twitter.com/YaIg5pei1V — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

​وسبق وأعلنت شركة "إستادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والإستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

جدير بالذكر، أن شركة "استادات القابضة" أعلنت استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" المالية لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية، ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها إستادات القابضة سيجعلها تتولى إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.