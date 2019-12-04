الإمارات تقيل مديرها الفني عقب الخروج من "خليجي 24" بهزيمة ثقيلة من قطر

أقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، من منصبه على خلفية خسارة المنتخب الإماراتي أمام القطري.

وأعلن الاتحاد قراره في بيان له نشر على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول" وأضاف البيان أن المجلس قد قدم "الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض".

اتحاد الكرة يستغني عن خدمات فان مارفيك

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التفاصيل : https://t.co/cVXm5oFb97 pic.twitter.com/Xs5aWPxM3q — UAEFA (@uaefa_ae) December 4, 2019

ولم يشر البيان إلى الشخص الذي سيتولى مهمة تدريب المنتخب بل نوه إلى أنه "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".

أولى ضحايا #كاس_الخليج_24 المدرب الهولندي فان مارفيك اعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالته من منصبه بعد تراجع النتائج وسوء النتائج في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا pic.twitter.com/1nUBZzdEQ2 — Almilany (@Almilany__) December 4, 2019

وافتتح المنتخب الإماراتي أولى مباراياته في البطولة الخليجية بالفوز على المنتخب اليمين 3-0، لتليها خسارتين متتاليتين أمام العراق وأمام المنتخب القطري المضيف4-2، لتكون الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

واعتبر المعلق الإماراتي، علي سعيد الكعبي، في تغريدة له على "تويتر" أن "مارفيك كان المدرب المناسب في التوقيت غير المناسب" وأضاف أن البعض يعتبر المدرب هو مشكلتنا الوحيدة لكن "حقيقة منظومتنا بالكامل تحتاج للتغيير، أولها رحيل كل من تسبب بتراجعنا المخيف جدا، هم من كان عليهم أحترام مشاعر الجميع والرحيل غير مأسوف عليهم".

مارفيك كان المدرب المناسب في التوقيت الغير مناسب ، وكأنه عند البعض كان مشكلتنا الوحيدة ! حقيقة منظومتنا بالكامل تحتاج للتغيير ، أولها رحيل كل من تسبب بتراجعنا المخيف جدا ، هم من كان عليهم أحترام مشاعر الجميع والرحيل غير مأسوف عليهم . https://t.co/IzTvwIiL5W — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) December 4, 2019

واستلم فان مارفيك (67 عاما) تدريب الفريق الإماراتي في 20 مارس/ آذار الماضي خلفا للايطالي البرتو زاكيروني، وكان قد أشرف على تدريب عدد من المنتخبات العالمية، كمنتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده إلى تصفيات كأس العالم في عام 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها إلى كأس العالم 2018، بالإضافة على عدد من المنتخبات الأوروبية، بحسب "ا ف ب".