أهداف مباراة الزمالك والشرقية 3-1 في كأس مصر... فيديو

فاز نادي الزمالك على نادي الشرقية بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة الدور الـ32 من كأس مصر على أرض ملعب القاهرة.

وأحرز لنادي الزمالك كل من، أشرف بنشرقي في الدقيقة 24، ثم فرجاني ساسي بالدقيقة 41، وعاد بنشرقي للتهديف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم سجل محمود عبد الواحد الهدف الوحيد للشرقية في الدقيقة 90+1.

لقطات من مباراة الزمالك والشرقية بكأس مصر التي انتهت بفوز الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف. 📸⚽️ pic.twitter.com/RSDrM1d6lC — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 4, 2019

وخاض الزمالك أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون.

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لمواجهة الفائز في مباراة سموحة والعبور في الدور الـ16 من كأس مصر.