أهداف مباراة تشيلسي وأستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق تشيلسي الانتصار بنتيجة (2-1) على أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لتشيلسي أبراهام في الدقيقة 23، ومونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد المصري تريزيجيه في الدقيقة 41.

وبهذا الانتصار يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 29 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الـ15.