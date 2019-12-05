ضربة موجعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

أكد نادي ريال مدريد الإسباني غياب نجمه لإيدين هازارد عن مباراة الكلاسيكو المقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي غياب اللاعب البلجيكي إيدين هازارد عن مباراة الكلاسيكو المقبلة وذلك بعد تعرضه لكدمة في كاحل قدمه اليمني في اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد وباريس سانجيرمان في دوري أبطال أوروبا.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 5, 2019

وجاء التقرير حسب مانشرته صحيفة (آس) الإسبانية: "بعد اجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد من الكادر الطبي، فإنه يعاني من كدمة في محيط ساقه اليمنى".

وكان هازارد قد غادر في الدقيقة 68 من اللقاء الذي جمع فريق ريال مدريد مع باريس سانجيرمان الفرنسي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وانتهى بالتعادل 2-2، بعد تعرضه لتدخل قوي من مواطنه البلجيكي توماس منير، قبل أن يحتاج لمساعدة الأطباء لمساعدة على الوصول إلى غرفة تغيير الملابس، وكانت الضربة في نفس المكان الذي تعرض فيه لإصابة منذ عامين عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي.