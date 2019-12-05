بعد هازارد... نجم مدريدي آخر يغيب عن "الكلاسيكو"

تتوالى لعنة الإصابات على نادي ريال مدريد قبل لقاء "الكلاسيكو" الذي سيجمعه بغريمه برشلونة في 18 ديسمبر/ كانون الاول.

حيث انضم الويلزي غاريث بيل لقائمة المصابين، الذي لم يتدرب مع الفريق منذ مباراة فريقه الأخيرة أمام آلافيس، خوفا من تفاقم الإصابة.

ويعاني الويلزي من إصابة في الفخذ ذات الرأسين بالساق اليسرى، حيث من الممكن غيابه عن لقاء فريقه أمام إسبانيول في الدوري وأمام بروج في دوري الأبطال.

ويسعى النادي الملكي لإمكانية لحاق لاعبه الويلزي في مباراة فالنسيا، المقررة على ملعب "ميستايا، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، وإمكانية لحاقه بلقاء "الكلاسيكو".

يذكر بأن قائمة النادي الملكي من الإصابات زادت بعد تعرض البلجيكي هازارد لإصابة ستبعده عن لقاء "الكلاسيكو"، بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

لينضم البلجيكي لقائمة طويلة من المصابين تضم كل من ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز وجاريث بيل ومارسيلو.