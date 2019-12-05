بالفيديو... البحرين يفاجئ الجميع ويقصي العراق من "خليجي 24"

فاجئ منتخب البحرين، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، الجميع، وأقصى منتخب العراق من بطولة كأس الخليج "خليجي 24".

وتمكن المنتخب البحريني من الفوز على العراق بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين.

هدف ⚽️#خليجي24 مهند علي ينهي صيامه التهديفي في شباك الأحمر في نصف نهائي #العراق_البحرين



العراق 1 البحرين 0#beINGulfCup pic.twitter.com/fLxcK8N5v2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

​وافتتح العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، ثم عادل عبد الله خالد الهزاع النتيجة لصالح البحرين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

هدف ⚽️#خليجي24 عبد الله الهزاع يحرز التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في #العراق_البحرين



العراق 1 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/HBiSD9Xgyw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

​وتقدم أسود الرافدين مرة أخرى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق إبراهيم بايش، ثم عادل محمد جاسم مرهون النتيجة للبحرين في الدقيقة 47.

هدف ⚽️#خليجي24 إبراهيم بايش يعود بالهدف الثاني لأسود الرافدين في #العراق_البحرين



العراق 2 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/VFAhf7oH8g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

​ووصل منتخبي العراق والبحرين إلى ركلات الترجيح، التي تقدم فيها البحرين بنتيجة 5-3، بعدما أهدر محمد قاسم ماجد ركلة الترجيح الحاسمة.

هدف ⚽️#خليجي24 محمد جاسم يحرز التعادل للأحمر في الوقت القاتل من #العراق_البحرين



العراق 2 البحرين 2#beINGulfCup pic.twitter.com/fRBGgbFjty — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

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#خليجي24



🇧🇭✅✅✅✅✅

🇮🇶 ✅✅✅❌



في مباراة دراماتيكية ومجنونة، الأحمر البحريني يحسم #العراق_البحرين ويتأهل إلى نهائي البطولة الخليجية للمرة الأولى في تاريخه!#beINGulfCup pic.twitter.com/Wc7p5PPZgd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

​وبتلك النتيجة يصعد منتخب البحرين إلى نهائي "خليجي 24"، ويستعد لمقابلة الفائز من مواجهة السعودية وقطر.