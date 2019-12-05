بالفيديو... البحرين يفاجئ الجميع ويقصي العراق من "خليجي 24"

وتمكن المنتخب البحريني من الفوز على العراق بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين.
هدف ⚽️#خليجي24 مهند علي ينهي صيامه التهديفي في شباك الأحمر في نصف نهائي #العراق_البحرين— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
العراق 1 البحرين 0#beINGulfCup pic.twitter.com/fLxcK8N5v2
وافتتح العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، ثم عادل عبد الله خالد الهزاع النتيجة لصالح البحرين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.
هدف ⚽️#خليجي24 عبد الله الهزاع يحرز التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في #العراق_البحرين— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
العراق 1 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/HBiSD9Xgyw
وتقدم أسود الرافدين مرة أخرى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق إبراهيم بايش، ثم عادل محمد جاسم مرهون النتيجة للبحرين في الدقيقة 47.
هدف ⚽️#خليجي24 إبراهيم بايش يعود بالهدف الثاني لأسود الرافدين في #العراق_البحرين— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
العراق 2 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/VFAhf7oH8g
ووصل منتخبي العراق والبحرين إلى ركلات الترجيح، التي تقدم فيها البحرين بنتيجة 5-3، بعدما أهدر محمد قاسم ماجد ركلة الترجيح الحاسمة.
هدف ⚽️#خليجي24 محمد جاسم يحرز التعادل للأحمر في الوقت القاتل من #العراق_البحرين— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
العراق 2 البحرين 2#beINGulfCup pic.twitter.com/fRBGgbFjty
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
🇧🇭✅✅✅✅✅
🇮🇶 ✅✅✅❌
في مباراة دراماتيكية ومجنونة، الأحمر البحريني يحسم #العراق_البحرين ويتأهل إلى نهائي البطولة الخليجية للمرة الأولى في تاريخه!#beINGulfCup pic.twitter.com/Wc7p5PPZgd
وبتلك النتيجة يصعد منتخب البحرين إلى نهائي "خليجي 24"، ويستعد لمقابلة الفائز من مواجهة السعودية وقطر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)