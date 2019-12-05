المدرب الإنجليزي هو الحل الوحيد لنادي "واتفورد"

قال بن فوستر، حارس نادي "واتفورد" متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن فريقه يمكنه تحسين الأداء وتجنب الهبوط إذا اختار مدرباً إنجليزياً خلفاً للمدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس.

وقال فوستر في تصريحات صحفية نشرتها "رويترز": "أعتقد أن لدينا مجموعة من اللاعبين الإنجليز يشكلون العمود الفقري للفريق، مدرب إنجليزي سيناسبنا بشكل كبير، والطريقة الوحيدة التي سنعمل بها على الخروج من المأزق الحالي هي الكفاح والتصميم وأن نقاتل في الملعب ونتحلى بالذكاء".

ومنذ مغادرة المدرب شون دايك في 2012 ثم استحواذ أسرة بوتسو على النادي تعاقب على تدريب الفريق عشرة مدربين ليس من بينهم أي مدرب إنجليزي وتولى فلوريس المهمة مرتين.

وقاد هايدن مولينز (40 عاما) الفريق الأول في أول مباراة له أمام ليستر سيتي أمس الأربعاء والتي انتهت بالهزيمة 2-صفر، وقال فوستر إن طريقته كانت متنفسا للفريق.

وأضاف فوستر (36 عاما) "إنه مذهل، لا أعرف إن كان سيستمر معنا أم لا، لكنني أقول باسمي وبالنيابة عن اللاعبين إنها كانت مباراة ممتعة، هايدن مدرب رائع، مثال يحتذى للمدرب الانجليزي، أعتقد أن هذا ما نحتاجه تماما".

يذكر أن نادي واتفورد أقال مدربه الأحد الماضي بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على فترته الثانية مع النادي بعد أن حقق انتصارا واحدا فقط في عشر مباريات في الدوري ليقبع في قاع الترتيب متأخرا بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، ويرى فوستر أن‭ ‬المجموعة الرئيسية من اللاعبين الإنجليز في التشكيلة قد تستفيد من واقعية مدرب إنجليزي بعد إخفاقه في الفوز تحت قيادة فلوريس ومن قبله الإسباني خابي جراسيا.