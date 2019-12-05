هدف مباراة السعودية وقطر 1-0 في نصف نهائي "خليجي 24"... فيديو

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة.
أحرز هدف منتخب السعودية عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.
هدف ⚽️#خليجي24 الحمدان يستغل هفوة الشيب ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الأول للأخضر في #السعودية_قطر— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019
السعودية 1 قطر 0#beINGulfCup pic.twitter.com/pW6091fYt0
وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة "خليجي 24".
وسوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
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