هدف مباراة السعودية وقطر 1-0 في نصف نهائي "خليجي 24"... فيديو

حقق منتخب السعودية فوزا غاليا على منتخب قطر، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من بطولة "خليجي 24" والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة.

أحرز هدف منتخب السعودية عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.

هدف ⚽️#خليجي24 الحمدان يستغل هفوة الشيب ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الأول للأخضر في #السعودية_قطر



السعودية 1 قطر 0#beINGulfCup pic.twitter.com/pW6091fYt0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة "خليجي 24".

وسوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.