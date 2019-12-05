احتفالات المنتخب السعودي بفوزه على قطر... بالفيديو

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن أجواء من السعادة الغامرة انتابت لاعبي الأخضر في غرفة خلع الملابس عقب تأهلهم إلى نهائي البطولة بفوزهم على قطر بهدف دون رد.
وكان منتخب السعودية قد تغلب على قطر بهدف دون رد، سجله عبد الله الحمدان، ليتأهل الأخضر لمواجهة منتخب البحرين الذي تغلب على العراق بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
احتفال نجوم #المنتخب_السعودي بعد الوصول لنهائي #خليجي24 في غرفة الملابس .. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/JwZYGP51eV— رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) December 5, 2019
وسوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، التي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي في "خليجي 24".
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