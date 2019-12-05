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23:53 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24

    السعودية هزمت قطر في الرياضة... فماذا قال الساسة

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    رياضة
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    بطولة "خليجي 24" (42)
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    هزمت السعودية منتخب قطر، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، في ساحة الرياضة، لكن كيف كانت ردود الفعل على ذلك الانتصار من جانب الساسة.

    وحقق المنتخب السعودي انتصارا ثمينا على قطر بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس "خليجي 24"، ليتأهل إلى نهائي البطولة المقامة على قطر، ويواجه المنتخب البحريني.

    ​وكان خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، من أوائل المعلقين على ذلك الانتصار السعودي.

    وقال وزير الدولة التي ستواجه السعودية يوم الأحد المقبل، في تغريدة عبر تويتر: "ألف مبروك للأخضر السعودي. الفوز واحد والكأس في بلاده".

    ​وعلق كذلك الأمير سعود بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على الفوز بقوله: "أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والشعب السعودي، تأهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية لكأس الخليج".

    أما بالنسبة لقطر، فكان شقيقا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، علقا على خسارة العنابي القطري بتغريدات وصفت بـ"الإيجابية".

    ​ومن جانبه، قال الرئيس العام لهيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ: "مبروووك الفوز... ابارك لمولاي خادم الحرمين ولسيدي ولي العهد ولسمو الامير عبدالعزيز بن تركي والشعب السعودي... ابطال".

    وقال جوعان بن حمد آل ثاني في تغريدة: "هارد لك لمنتخبنا الوطني، والمنتخب العراقي .. ومبروك لكل من السعودية والبحرين الوصول إلى النهائي".

    وتابع قائلا "قدّم لاعبو الأدعم (منتخب قطر) مسيرة ملحميّة استثنائية منذ صيف 2018 حصدوا خلالها لقب كأس آسيا، وشاركوا في بطولة كوبا أمريكا ودوري أبطال آسيا، وصولا إلى نصف نهائي خليجي 24، فخورون بكم يا أبطال نحييكم على المجهود الجبار والروح الوطنية.. نرفع لكم العقال".

    ​ووجه رسالة أخيرة قال فيها "ومرة أخرى مبروك للمنتخب والشعب السعودي".

    وقال خليفة بن حمد آل ثاني: "نبارك للمنتخب البحريني، والمنتخب السعودي، تأهلهم لنهائي خليجي 24، وهاردلك لمنتخبنا والعراق، ونقول لرجال منتخبنا ما قصرتوا ومعوضين خير".

    ​وتابع قائلا "خسرنا مباراة و كسبنا شعوب.. تصبحون على خير".

    ​كما شهدت المباراة تعليقات عديدة من عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين العرب، مثل تعليق محمد التونسي، رئيس مجموعة قنوات "إم بي سي"، الذي قال: "الرأس مرفوع والكأس مرفوعة".

    ​وقال الإعلامي السعودي الشهير، علي العلياني: "فوز مستحق لكبير آسيا والخليج على قطر وفي الدوحة، كم أنتم كبار يا رجال المنتخب لاعبين وإداريين وفنيين... فعلاً مال الحمول إلا جملها".

    الموضوع:
    بطولة "خليجي 24" (42)

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