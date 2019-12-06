صدفة أم قدر...لعنة فرانكفورت تطارد المدربين

أعلن فريق أرسنال اللندني منذ أيام إقالة مدربه أوناي إيمري، بعد خسارة الفريق أمام إينتراخت فرانكفورت، في بطولة الدوري الأوروبي واستمرار تراجع الأداء والنتائج.

أرسنال الإنجليزي كان قد واجه النادي الألماني في لقائي الذهاب والإياب، حيث خسر في لقاء العودة على أرضه، الأمر الذي تسبب بخروجه من البطولة ليقوم النادي بطرد إيمري.

يبدو أن "لعنة" النادي الألماني على المدربين لم تكن الأولى، حيث سبق وأن تسبب بطرد عدد من المدربين من فريقهم.

ففي وقت سابق، تسبب النادي الألماني في طرد مدرب إنتر الإيطالي، لوشيانو سباليتي، بعد خروج النادي الإيطالي من دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي على يد الفريق الألماني.

كذلك الأمر حصل مع المدرب السابق لبايرن ميونيخ، نيكو كوفاتش، والذي تلقى خسارة قاسية على يد فرانكفورت بخماسية تسببت بالإطاحة به من منصبه.

كما تسبب فرانكفورت في الإطاحة بمدرب كولن الألماني، أشيم بيلوز، عقب خسارة الفريق بهدف نظيف.

والمثير في الأمر هو استمرار "لعنة" الفريق الألماني، حيث انتهى الأمر بالطرد، وهو ما حصل مع مدرب تشيلسي السابق، الإيطالي ماوريتسيو ساري.

فعلى الرغم من تخطي النادي الإنجليزي لفرانكفورت في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وفوزه بلقبها، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي قامت بفسخ التعاقد معه.