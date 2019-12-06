تمثال لميسي بجانب بيليه ودي ستيفانو بالقرب من مدريد

يقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدراسة فكرة إنشاء تمثال لنجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، ووضعه بجانب تماثيل لشخصيات شهيرة كالبرازيلي بيليه والأرجنتيني دي ستيفانو، أسطورة النادي الملكي.

يخطط الاتحاد الإسباني لإنشاء تمثال للنجم الأرجنتيني، ميسي ووضعه إلى جانب تماثيل لشخصيات شهيرة في عالم كرة القدم.

حيث يرغب الاتحاد الإسباني بوضع التمثال في مدينة لاس روساس، التي تقع بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، ليكون بجوار تماثيل لبيليه ودي ستيفانو.

وسيقوم الاتحاد قريبا باختيار المكان المناسب للتمثال، كما ويشغل فكر الاتحاد تحديد زمان وضع التمثال حيث يوجد بعض الاقتراحات التي تنادي بانتظار اعتزال اللاعب، كما حصل مع تماثيل اللاعبيين السابقين.

أو القيام بذلك الآن، بحسب مانقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

يذكر بأن ميسي توج منذ أيام قليلة بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الرياضية ليصبح أكثر اللاعبيين تتويجا بالجائزة.