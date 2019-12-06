تم بيعه بمزاد علني... تعرف على سعر قميص ارتداه بيليه

بيع قميص ارتداه بيليه، لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل، اليوم الجمعة، في أحد المزادات الخاصة بأشياء رياضية ذات قيمة.

وتم بيع قيمص أسطورة كرة القدم البرازيلي، بمبلغ 30 ألف يورو، خلال المزاد الذي أقيم في مدينة تورينو الإيطالية، بحسب موقع "سبورت ستار".

Pele Last Match Jersey | Brazilian Football Pele Last Match News Updates: Brazilian football legend Pele jersey sells for over 2.3 million | Pelé's jersey worn in last match was auctioned for over 23 lakh rupees https://t.co/SU9sZJDULA pic.twitter.com/jHyZ59YSKK — Online Betting Guides (@GuidesBetting) December 6, 2019

وكان بيليه ارتدى القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

Pele jersey of his last international match auctioned for 30,000 euros https://t.co/jgLk9Datlu pic.twitter.com/tshLzpgVId — Goals News (@Goalsncom) December 6, 2019

وخلال المزاد تم بيع أيضا القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

Pele’s last Brazil jersey sells for 30,000 euros in Italy https://t.co/dQms78i2NN pic.twitter.com/BbZde6Zq2w — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) December 6, 2019

وشهد المزاد بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليج) مقابل 9400 يورو، بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.