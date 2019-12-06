مفاجأة من العيار الثقيل... نادي إيطالي عريق يستعد لضم ميسي وغوارديولا

أفادت مصادر صحفية عن رغبة أحد أغنى الأغنياء في العالم، الجمع بين نجم الكرة الأرجنتينية ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، بمدربه الإسباني السابق، والحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، في ناد واحد.

يخطط المليارير الفرنسي، أرنور، الذي يمتلك رابع أكبر ثروة في العالم، المقدرة وفقا لـ "فوربس" بـ72.2 مليار يورو (80.12 مليار دولار) لشراء نادي ميلان الإيطالي.

إلى أن رجل الأعمال الفرنسي لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يرغب بالجمع بين الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خطوة لن تكون سهلة.

كما وأعلن الملياردير المالك لمجموعة LVMH، عن استعداده لاستثمار الأموال في هذا المشروع، في الوقت الذي أعلن فيه غوارديولا عن رغبته بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي، كما وكان قد صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته في خوض تجربة التدريب في إيطاليا، بعد قيامه بالتدريب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، بحسب مانشرت صحيفة elespanol الإسبانية.

كما وأثار الأرجنتيني الكثير من التكهنات حول مستقبله مع عدم تجديد عقده مع برشلونة وحديثه عن وقت الاعتزال، بالإضافة للكلمة التي ألقاها خلال فوزه بالكرة الذهبية التي تحدث فيها عن "وقت الانسحاب" قائلا "وقت الانسحاب يقترب وهو أمر صعب.أكرر، رغم أنه أمامي عدة سنوات".