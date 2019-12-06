لاعبو مانشستر يونايتد: اتركو لنا سولسكاير

أخبر لاعبو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مسؤولين في النادي أنهم يريدون من الإدارة الإبقاء على مدربهم أولي جونار سولسكاير ليكون ربان سفينة مانشستر يونايد.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" أن لاعبي الفريق أرسلوا عبر أعضاء بارزين في النادي رسالة يطلبون بها الإبقاء على مدربهم لبناء منظومة الفريق لسنوات عدة، كان ذلك بعد المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وتوتنهام والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، وقدم بها مانشستر أفضل أداء له في هذا الموسم.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية: "إن الثقة شيء غريب في كرة القدم، يمكنك تحقيق نتائج وأداء جيدا مثلما حدث مساء الأربعاء وهذا يحفزك كثيرا وأعرف أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة الآن".

وأضاف: "سنواجه فريقا ربما يكون الأفضل في إنجلترا خارج ملعبنا وستكون مباراة صعبة لكننا نحتاج للثبات وهذه فرصة لتحويل الشكوك إلى إيمان، "إذا كان بإمكاننا تقديم أداء آخر جيد وبثقة كما فعلنا أمام توتنهام سنحقق نتيجة جيدة".

يذكر أن الانتقادات كانت قد طالت سولسكاير بسبب تدني نتائج الفريق وانتشرت إشاعات من أروقة النادي الإنجليزي تفيد بأن إقالته مسألة وقت ليس أكثر.