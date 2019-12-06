رغم آلامه... محمود الخطيب يتدخل بنفسه لإنهاء أزمة الجماهير في مبارة الأهلي والهلال السوداني

وكان "الخطيب" يتحدث بلهجة شديدة في هاتفه وذلك لحل الأزمة، ثم توجه إلى جماهير الدرجة الثالثة في الملعب لتهتف الجماهير له: "يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا".
ويظهر محمود الخطيب في مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير بصعوبة بعد هبوطه إلى ملعب السلام لإنهاء الأزمة، بسبب ظروف مرضه.
محمود الخطيب فى اللقطه دى و الجمهور بينده عليه .. قالهم اهلى اهلى #بيبو https://t.co/nopbNYbwio— ZaHRaN (@Ahmed_zahran3) December 6, 2019
تدخل محمود الخطيب بين شوطي المباراة لحل أزمة الجماهير— El-Ahly.com (@ElAhlycom) December 6, 2019
بعدسة محمد عزت pic.twitter.com/xCnKybnzK1
وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي المصري على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد.
وكان "الفريق الأحمر" خسر مباراته السابقة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
وكشفت نتائج الأشعة التي أجراها محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في العاصمة الفرنسية باريس، عن أنه يعاني من اعوجاج في العمود الفقري والحوض، بجانب قصر في إحدى القدمين عن الأخرى، أثرت على حركته أثناء المشي بحسب موقع "جول".
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