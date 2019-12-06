رغم آلامه... محمود الخطيب يتدخل بنفسه لإنهاء أزمة الجماهير في مبارة الأهلي والهلال السوداني

تدخل رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بنفسه خلال شوطي مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني، التي أقيمت اليوم الجمعة، من أجل حل الأزمة التي نشبت بين الجماهير وشركة الأمن الخاصة بتأمين المباراة.

وكان "الخطيب" يتحدث بلهجة شديدة في هاتفه وذلك لحل الأزمة، ثم توجه إلى جماهير الدرجة الثالثة في الملعب لتهتف الجماهير له: "يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا".

ويظهر محمود الخطيب في مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير بصعوبة بعد هبوطه إلى ملعب السلام لإنهاء الأزمة، بسبب ظروف مرضه.

محمود الخطيب فى اللقطه دى و الجمهور بينده عليه .. قالهم اهلى اهلى #بيبو https://t.co/nopbNYbwio — ZaHRaN (@Ahmed_zahran3) December 6, 2019

تدخل محمود الخطيب بين شوطي المباراة لحل أزمة الجماهير



بعدسة محمد عزت pic.twitter.com/xCnKybnzK1 — El-Ahly.com (@ElAhlycom) December 6, 2019

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي المصري على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد.

يشار إلى أن النادي الأهلي المصري، يخوض مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية بدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان "الفريق الأحمر" خسر مباراته السابقة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.

وكشفت نتائج الأشعة التي أجراها محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في العاصمة الفرنسية باريس، عن أنه يعاني من اعوجاج في العمود الفقري والحوض، بجانب قصر في إحدى القدمين عن الأخرى، أثرت على حركته أثناء المشي بحسب موقع "جول".