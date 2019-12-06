أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني 2-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق الأهلي المصري فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك على حساب ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بستاد الأهلي ضمن الجولة الثانية للمجموعة في المجموعة الثانية.

سجل الأهداف للنادي الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة 14، ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

هدف ⚽️



حسين الشحات يضعها في الشباك بمنتهى الروعة.



الأهلي 1 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/UOLfegj446 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

فيما جاء هدف الهلال السوداني الوحيد في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أطهر الطاهر.

هدف ⚽️



رمضان صبحي يعزز النتيجة للقلعة الحمراء من ركلة جزاء!



الأهلي 2 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/LU6eVECfq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 3 ليتساوى بهم مع الهلال والنجم الساحلي الذي خاض لقاء أقل.

الاهلي المصري 2 × 1 الهلال السوداني .. هدف أذار الطاهر https://t.co/VuWuydZPWZ — Abdulaziz (@alamiHD1) December 6, 2019

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع دون أي نقطة وسيلتقي بالنجم الساحلي غدا السبت.