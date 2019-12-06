أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني 2-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

سجل الأهداف للنادي الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة 14، ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019
حسين الشحات يضعها في الشباك بمنتهى الروعة.
الأهلي 1 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/UOLfegj446
فيما جاء هدف الهلال السوداني الوحيد في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أطهر الطاهر.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019
رمضان صبحي يعزز النتيجة للقلعة الحمراء من ركلة جزاء!
الأهلي 2 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/LU6eVECfq1
ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 3 ليتساوى بهم مع الهلال والنجم الساحلي الذي خاض لقاء أقل.
الاهلي المصري 2 × 1 الهلال السوداني .. هدف أذار الطاهر https://t.co/VuWuydZPWZ— Abdulaziz (@alamiHD1) December 6, 2019
فيما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع دون أي نقطة وسيلتقي بالنجم الساحلي غدا السبت.
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