ساديو ماني: لماذا امتلك 10 سيارات فيراري بدلا من أن أساعد بها فقراء شعبي؟

قال نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، إنه لا يعلم لماذا يمتلك 10 سيارات فيراري، بدلا من أن يساعد بها فقراء شعبه.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة "نسيم ووها" الغانية إنه يفضل أن ينفق جزء كبير من أرباحه على الأعمال الخيرية في وطنه (السنغال).

وتابع قائلا "لماذا أرغب في شراء 10 سيارات فيراري مثلا أو 20 ساعة من الألماس أو طائرتين خاصتين؟ ماذا ستفعل هذه الأشياء لي أو للعالم؟".

ومضى نجم ليفربول قائلا "كنت جائعا، وكان علي أن أعمل حتى أكسب قوت يومي، ونجوت من أوقات عصيبة، ولعبت كرة القدم وأنا حافي القدمين، ولم يكن لدي تعليم أو أشياء أخرى كثير، لكنني اليوم بعد كل ما جنيته بفضل كرة القدم، يمكنني مساعدة شعبي".

وقال ساديو ماني: "بنيت المدارس والملاعب، وأقدم الملابس والأحذية والغذاء للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وكذلك أمنح ما يصل إلى 70 يورو شهريا لسكان عدد من المناطق الفقيرة في السنغال".

وأردف "لا أحتاج لعرض السيارات الفاخرة والمنازل الفخمة والرحلات أو حتى الطائرات، ولكني أفضل أن يحصل شعبي وناسي على القليل مما أعطوني إياه".

وكان نادي ليفربول قد منح ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتأتي تلك الجائزة بعد أيام من حصول النجم السنغالي صاحب الـ27 عاما على المركز الرابع في قائمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لاختيار أفضل لاعب في العالم، التي توج بجائزتها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.

WELL IN, SADIO! 🤩



The @StanChart Player of the Month for November 👏 pic.twitter.com/umn9wXAumc — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019

​وقدم ماني مستوى مميزا للغاية مع الليفر خلال الشهر الماضي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا خلال 6 مباريات، بواقع 4 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين بدوري أبطال أوروبا، وجاءت أهدافه أمام فرق أستون فيلا ومانشستر سيتي وكريستال بالاس في البريمييرليغ.

يذكر أن ماني نجح في تسجيل 13 هدفا وصنع 7 أخرى، خلال 21 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.