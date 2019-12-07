ميدو: أصبح رئيسا لنادي الزمالك في 2033

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ونجم فريق نادي الزمالك المصري السابق، إنه واثق من أنه سيصبح رئيسا لنادي الزمالك في عام 2033.

وذكر لاعب كرة القدم السابق أنه سيعتزل التدريب في سن الـ50، ليحقق هدفه لرئاسة الزمالك، وذلك خلال ظهوره ببرنامج "نجوم الفانتازي".

وأضاف ميدو "أخبرت زملائي قبل اعتزالي بأعوام أنني لن أكمل مسيرتي مع كرة القدم بعد إتمامي الـ30 من أجل اقتحام عالم التدريب وهو ما فعلته".

وتابع "أسعى لتكرار ما أخطط وواثق من الوصول لرئاسة الزمالك".