أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

نجح ليفربول في اجتياز عقبة بورنموث، اليوم السبت، بنتيجة 3-0 على ملعب "فيتنس فيرست" في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة 36، ونابي كيتا 44، ومحمد صلاح 54.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الأول " تشامبرلين " الأسيست 😍👏👏



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ICGUzPGfUv — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019

وبهذه النتيجة حافظ ليفربول على صدارة ترتيب البريميرليغ، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثاني " كايتا " الأسيست بالكعب من محمد صلاح 😍😍 HD



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/kUxVk2pTZL — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019

إنهاء اللقاء بدون تلقي أهداف في مرمى ليفربول، جعل أليسون يخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ إصابته، ولأول مرة لليفربول بعد 13 مباراة متتالية تلقوا فيها هدف على الأقل.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " محمد صلاح " 😍🔥👏 HD



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/Xc4NrGZvQ9 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ46 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمن الوصول إلى أعياد الكريسماس متصدرا للدوري بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدور الأول.