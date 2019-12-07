أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة 36، ونابي كيتا 44، ومحمد صلاح 54.
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الأول " تشامبرلين " الأسيست 😍👏👏— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019
حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ICGUzPGfUv
وبهذه النتيجة حافظ ليفربول على صدارة ترتيب البريميرليغ، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثاني " كايتا " الأسيست بالكعب من محمد صلاح 😍😍 HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019
حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/kUxVk2pTZL
إنهاء اللقاء بدون تلقي أهداف في مرمى ليفربول، جعل أليسون يخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ إصابته، ولأول مرة لليفربول بعد 13 مباراة متتالية تلقوا فيها هدف على الأقل.
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " محمد صلاح " 😍🔥👏 HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019
حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/Xc4NrGZvQ9
فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ46 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمن الوصول إلى أعياد الكريسماس متصدرا للدوري بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدور الأول.
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