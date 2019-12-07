أهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

أضعف مانشستر يونايتد آمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه 2-1، مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماركوس راشفورد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وأنتوني مارسيال في الدقيقة 29 هدفي مانشستر يونايتد.

فيما أحرز نيكولاس أوتامندي هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة وارتقى للمركز الخامس.

وفي وقت سابق، نجح ليفربول في اجتياز عقبة بورنموث، اليوم السبت، بنتيجة 3-0 في نفس الجولة الـ16 من البريميرليغ.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ46 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمن الوصول إلى أعياد الكريسماس متصدرا للدوري بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدور الأول.