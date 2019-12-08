بـ"ثلاثية رائعة".. ميسي يعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني

أعاد ليونيل ميسي برشلونة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بتسجيل 3 أهداف، في المباراة، التي انتهت بفوز كبير (5 - 2)، على ضيفه ريال مايوركا، يوم السبت.

وبحسب وكالة "رويترز"، أصبح ريال مدريد، في مكان الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي بعد فوزه على إسبانيول في وقت سابق يوم السبت.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الثاني " ميسي " رااااااااااااااااااااااااااااائع 😍😍🔥👏 HD



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/XBfb47xWQE — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200038) December 7, 2019

لكن فريق المدرب أرنستو بالبيردي، كان في أفضل حالاته ليسحق ضيفه ريال مايوركا في كامب نو.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف برشلونه الخامس " ميسي هاتريك " 🔥🔥 HD



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/qbHkAGglui — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200038) December 7, 2019

ووضع أنطوان جريزمان، أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى تمريرة طويلة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن بينما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، هدفين من خارج منطقة الجزاء فيما أحرز لويس سواريز هدفا رائعا بكعب قدمه.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الرابع " سواريز " رااااااااااااااااااااااااااائع 🔥😍



حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/bBTNkuuJ8j — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200038) December 7, 2019

وأحرز أنتي بوديمير هدفا لمايوركا من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الأول قبل أن يسجل مرة أخرى في الشوط الثاني، لكن ميسي أطلق تسديدة هائلة قبل النهاية ليكمل ثلاثية ويحقق فوزا مثيرا للإعجاب للفريق القطالوني.