"سيد الملاعب والأعظم في التاريخ"..برشلونة يحتفل بإنجاز ميسي

احتفل نادي برشلونة الاسباني بنجمه الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، على طريقته الخاصة، في احتفالية سبقت لقاء الفريق بريال مايوركا ضمن إطار مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

النادي الإسباني الذي يحتفل هذه الأيام بمرور 120 عام على تأسيسه، احتفل بنجمه الأرجنتيني بنشر تغريدة على الموقع الرسمي، واصفا ميسي، بالأعظم في التاريخ وبسيد الملاعب.

وجائت التغريدة " سيداتي، سادتي...

معكم رجل المباراة، معشوق الجماهير، سيد الملاعب، الأعظم في التاريخ...".

هذا وتألق ميسي في لقاء الأمس مسجلا "هاتريك" ليفض الشراكة مع البرتغالي رونالدو في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف في بطولة الدوري الإسباني، برصيد 35 "هاتريك".

ليونيل ميسي أصبح أكثر من سجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني (35 هاتريك) بعدما تخطى كريستيانو رونالدو (34 هاتريك) 🐐 pic.twitter.com/BYDKvZBqGp — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 7, 2019

ليعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري بـ34 نقطة متقدما على ريال مدريد بفارق الأهداف.