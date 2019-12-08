"سيد الملاعب والأعظم في التاريخ"..برشلونة يحتفل بإنجاز ميسي

النادي الإسباني الذي يحتفل هذه الأيام بمرور 120 عام على تأسيسه، احتفل بنجمه الأرجنتيني بنشر تغريدة على الموقع الرسمي، واصفا ميسي، بالأعظم في التاريخ وبسيد الملاعب.
وجائت التغريدة " سيداتي، سادتي...
معكم رجل المباراة، معشوق الجماهير، سيد الملاعب، الأعظم في التاريخ...".
🙌 سيداتي، سادتي...— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 7, 2019
👑 معكم رجل المباراة، معشوق الجماهير، سيد الملاعب، الأعظم في التاريخ...#6OAT #GoatIsCuler pic.twitter.com/GnsKvAM9fs
هذا وتألق ميسي في لقاء الأمس مسجلا "هاتريك" ليفض الشراكة مع البرتغالي رونالدو في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف في بطولة الدوري الإسباني، برصيد 35 "هاتريك".
ليونيل ميسي أصبح أكثر من سجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني (35 هاتريك) بعدما تخطى كريستيانو رونالدو (34 هاتريك) 🐐 pic.twitter.com/BYDKvZBqGp— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 7, 2019
ليعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري بـ34 نقطة متقدما على ريال مدريد بفارق الأهداف.
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