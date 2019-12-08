ميسي يواصل تحطيم الأرقام... أبرز 7 أرقام من مباراة برشلونة ومايوركا

شهد اللقاء تسجيل 7 أهدافا سجلها كل من ليونيل ميسي "هاتريك" ولويس سواريز وجريزمان لصالح برشلونة، فيما سجل بوديمير هدفي مايوركا.
كما شهد اللقاء تسجيل 7 أرقاما مميزة، كان فيها للأرجنتيني النصيب الأكبر، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.
1-تخطى ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 35 ثلاثية مقابل 34 لرونالدو.
2-كما تصدر الأرجنتني صدارة هدافي الدوري للمرة الأولى في هذا الموسم، متخطيا الفرنسي بنزيما، ليصبح برصيده 12 هدفا.
3-سجل الأرجنتيني ثاني "هاتريك" له في هذا الموسم في الدوري الإسباني وكافة البطولات.
4-ليونيل ميسي صار أول لاعب يسجل 10 أهداف فأكثر خلال آخر 14 موسما متتاليا في الدوريات الخمسة الكبرى.
5-برشلونة سجل هذا الموسم 10 أهداف من خارج الصندوق ليصبح أكثر فريق في هذا الرقم بالدوريات الخمسة الكبرى.
6-أصبح حارس برشلونة، الألماني تير شتيجن، الحارس الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي يتمكن من صناعة هدفين، بعد صناعته لهدف الفرنسي جريزمان.
7-لويس سواريز سجل في كل الأندية التي لعب ضدها في الليجا، بواقع 139 هدفا.
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