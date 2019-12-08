ميسي يواصل تحطيم الأرقام... أبرز 7 أرقام من مباراة برشلونة ومايوركا

تغلب برشلونة على نظيره مايوركا 5-2 في مباراة الفريقين ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم ، يوم أمس السبت 7 ديسمبر/كانون الأول.

شهد اللقاء تسجيل 7 أهدافا سجلها كل من ليونيل ميسي "هاتريك" ولويس سواريز وجريزمان لصالح برشلونة، فيما سجل بوديمير هدفي مايوركا.

كما شهد اللقاء تسجيل 7 أرقاما مميزة، كان فيها للأرجنتيني النصيب الأكبر، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

1-تخطى ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 35 ثلاثية مقابل 34 لرونالدو.

2-كما تصدر الأرجنتني صدارة هدافي الدوري للمرة الأولى في هذا الموسم، متخطيا الفرنسي بنزيما، ليصبح برصيده 12 هدفا.

3-سجل الأرجنتيني ثاني "هاتريك" له في هذا الموسم في الدوري الإسباني وكافة البطولات.

4-ليونيل ميسي صار أول لاعب يسجل 10 أهداف فأكثر خلال آخر 14 موسما متتاليا في الدوريات الخمسة الكبرى.

5-برشلونة سجل هذا الموسم 10 أهداف من خارج الصندوق ليصبح أكثر فريق في هذا الرقم بالدوريات الخمسة الكبرى.

6-أصبح حارس برشلونة، الألماني تير شتيجن، الحارس الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي يتمكن من صناعة هدفين، بعد صناعته لهدف الفرنسي جريزمان.

7-لويس سواريز سجل في كل الأندية التي لعب ضدها في الليجا، بواقع 139 هدفا.