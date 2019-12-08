نهائي خليجي 24... التاريخ لصالح السعودية في مواجهة البحرين

يحتضن ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل اليوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" والذي يجمع منتخبي البحرين والسعودية.

وصل المنتخب البحريني إلى النهائي بعد تخطيه عقبة المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية، أما السعودية فتفوقت على قطر المضيف بهدف نظيف.

ستقام مباراة نهائي #خليجي24 بين #منتخب_السعودية و #منتخب_البحرين على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، وذلك يوم ٨ ديسمبر عند الساعة ٧ مساءً. pic.twitter.com/x5i4x1u4ZO — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 6, 2019

تاريخيا يتفوق المنتخب السعودي على نظيره البحريني ففي 36 مواجهة، فاز "الأخضر" في 19 مواجهة، أما "الأحمر" ففاز في 6 مباريات، والتعادل كان سيد الموقف في 11 مواجهة.

آخر مواجهة جمعت الفريقين بنفس البطولة كانت في دور المجموعات وفازت السعودية بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله الحمدان في الدقيقة 29 ومحمد عبده خبراني في الدقيقة 58.

وكان المنتخب السعودي قد حقق أكبر فوز له على المنتخب البحريني بنتيجة 4 أهداف نظيفة، بأربع مناسبات، كأس الخليج 1974 وفي تصفيات كأس العالم 2001 وفي 2007 ببطولة كأس آسيا وفي مباراة دولية ودية عام 2008.

أما أكبر فوز للأحمر فكان في مباراة ودية أقيمت 2014 وقد انتهت بنتيجة 4-1 والتي أقيمت في البحرين، بحسب مانقل موقع "آس".

وسبق للأخضر السعودي التتويج بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1994، 2002، 2003.

أما المنتخب البحريني فلم يتوج من قبل بكأس الخليج وأفضل نتيجة له كانت الحصول على المركز الثاني وتكرر ذلك الأمر أربع مرات أعوام "1970، 1982، 1992، 2003".