مورينيو يتحدث عن الهدف "المعجزة" ويقارنه بما فعله رونالدو مع برشلونة... فيديو

تحدث المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن هدف سون هيونج "المعجزة"، وقارنه بما فعله رونالدو مع برشلونة.

وتمكن سون من تسجيل هدفا إعجازيا لفريقه توتنهام في مرمى بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليغ".

وتمكن سون، 27 عاما، من تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، عن طريق الركض من خطوطه الدفاع الخلفية لفريقه إلى مرمى بيرنلي وتسديد الكرة وإسكانها في المرمى مراوغا كل دفاعات الخصم، راكضا مسافة طولها 80 مترا في 12 ثانية فقط مستخدم 12 لمسة فقط.

​وأشاد مورينيو بالهدف، وقال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هذا ذكرني بما سجله رونالدو الظاهرة في شباك كومبوستيلا، عندما كان لاعبا في برشلونة الإسباني عام 1996".

وتابع الاستثنائي رقم واحد "أتذكر عندما كنت أعمل في برشلونة مع بوبي روبسون، سجل رونالدو هدفا مشابها لهدف سون. لقد كان هدفا مذهلا".

1996, Barcelona vs. Compostela: Ronaldo Nazário

2019, Tottenham vs. Burnley: Sonaldo Nazário



José Mourinho's words. pic.twitter.com/6E2VpbQWrv — Squawka Football (@Squawka) December 8, 2019

​واستمر بقوله "قبل تسجيل سون لهذا الهدف، ابني يطلق عليه لقب سونالدو، واليوم هو سونالدو نازاريو بالفعل، كناية عن الظاهرة رونالدو".

وعن الهدف قال مورينيو: "كنت أعرف أن سون سيصل إلى حارس المرمى، بينما كان يسيطر على الكرة بشكل لا يمكن إيقافه، حارس بيرنلي جيد لكنه رغم ذلك نجح في وضع الكرة ببراعة".

ورغم الإشادة الكبرى بالهدف، ظهر اللاعب الكوري الجنوبي بصورة متواضعة كبيرة عقب تسجيله الهدف.

وقال سون: "عندما حصلت على الكرة، حاولت تمريرها إلى زميلي ديلي آلي، لكني لم أتمكن من العثور عليه، واستمررت في الانطلاق بالكرة على أمل العثور عليه، حتى وجدت نفسي أمام المرمى مباشرة فسددت بقوة وسكنت المرمى".

وكان توتنهام قد اكتسح بيرنلي بخمسة أهداف دون رد، ارتقى بهم إلى المركز السادس في ترتيبب البريميرليغ، في انتفاضة كبرى منذ تولي مورينيو تدريب الفريق.