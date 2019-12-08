القبض على مشجع بسبب تصرف عنصري في قمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية بريطانية وعالمية أن الشرطة ألقت القبض على مشجع، بسبب تصرف عنصري، بدر منه خلال قمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة ألقت القبض على رجل بسبب مزاعم حول تصرف عنصري بإستاد الاتحاد في مباراة مان سيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمرليغ".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أحد مشجعي سيتي قام بإشارة عنصرية أمام البرازيلي فريد، لاعب وسط يونايتد خلال مباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف وحيد، أمس السبت.

Ada tindakan Rasis pada Manchester Derby tadi pagi.



Korbannya Fred pemain MU.



Pelakunya Supporter Man City. Cek videonya. pic.twitter.com/YMdyx6OyUG — IG @PantauCity (@PantauCity) December 8, 2019

​وألقى مشجعون بعض الأجسام أيضا على أرضية الملعب بينما كان فريد يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، وبدا أن أحد الأجسام على الأقل اصطدم برأسه.

وقالت شرطة مانشستر في بيان نشرته الوكالة الأمريكية "تم إلقاء القبض على مشجع عمره 41 عاما بسبب شكوك حول تصرف بشكل عنصري وسيبقى في الحجز من أجل استجوابه".

وكان مانشستر سيتي قال يوم السبت إنه ينتهج سياسة عدم التسامح مع أي تصرف عنصري، وأي مشجع مدان سيتم حرمانه من دخول الملعب مدى الحياة.