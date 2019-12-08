رسميا... فيفا يعلن عن "كرة" كأس العالم للأندية قطر 2019

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الرسمية، التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي تقام في قطر.

وكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي عن شكل الكرة التي سيلعب وتظهر باللون الأبيض ممزوج بالأزرق والأسود والأحمر.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 7 فرق.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال السعودي بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في مونديال الأندية 2019 أيضا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.

🎩 Only three players have scored hat-tricks at the FIFA Club World Cup in the last four years



🔢 We bring you a statistical look at the tournament ahead of Qatar 2019 — FIFA.com (@FIFAcom) December 8, 2019

ويلتقى السد القطرى مع هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر فى المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكى فى الدور الثانى.

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثانى التى تجمع بين مونترى المكسيكى الذى سيلتقى الفائز من السد القطرى وهينجين سبورت.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني أخر المتوجين ببطولة كأس العالم اللأندية.