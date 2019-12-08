منتخب البحرين بطلا لكأس الخليج بفوزه على نظيره السعودي بهدف

أحرز المنتخب البحريني لكرة القدم، اليوم الأحد، لقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، بتفوقه على نظيره السعودي بهدف دون رد، وذلك في المباراة النهائية، التي أقيمت على إستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

القاهرة – سبوتنيك. أحرز الهدف الوحيد في المباراة المهاجم البحريني محمد الرميحي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء؛ وباءت كل محاولات المنتخب السعودي لتعديل النتيجة بالفشل.

وفشل اللاعب السعودي سلمان الفرج في تسجيل هدف السبق لفريقه، عندما أضاع ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يحقق فيها الأحمر البحريني لقب البطولة، التي انطلقت عام 1970.

ونقلت "طيران الخليج" نحو 1900 مشجع بحريني، لمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم أمام المنتخب السعودي.

وتأهل المنتخب السعودي للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منتخب قطر بهدف دون رد.

وتأهلت البحرين بعد فوزها على العراق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتراجعت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن الانسحاب من البطولة، قبل انطلاقها بأيام، بعد قرار بالمقاطعة على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر.

ويحصل المنتخب البحريني على مليوني دولار أمريكي نظير فوزه بالبطولة، بينما يحصل المنتخب السعودي الوصيف على مليون دولار.

وجاءت المشاركة السعودية والبحرينية والإماراتية بالبطولة وسط مؤشرات على انفراجة في الأزمة الخليجية، والتي شهدت مقاطعة الدول الثلاث لقطر منذ منتصف 2017 على خلفية ما اعتبرته دعما من الدوحة للإرهاب، وتدخلا منها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتقاربا من الدوحة مع إيران.