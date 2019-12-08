محمد صلاح يظهر في إعلان جديد

ظهر لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، في فيديو جديد، للترويج لإحدى البنوك.

ونشر، اللاعب المصري المحترف، مقطع فيديو، يظهر فيه، خلال إعلان جديد قام بتصويره في إنجلترا لصالح بنك مصري.

ويوضح الفيديو، كيف يمكن لأي شخص من محبي محمد صلاح، أن يسافر، ومشجعي ناديه ليفربول لحضور إحدى المبارايات هناك، حيث سيحصل على تسهيلات من البنك.

يذكر أن محمد صلاح حصل على المركز الخامس في قائمة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي حصل عليها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة.