ريال مدريد يستعد لتقديم عرض مغر من أجل بوجبا

يرغب ريال مدريد في تقديم عرض للنادي الإنجليزي يتضمن انتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي الريال، إلى مانشستر يونايتد في محاولة لضم بوجبا.

ويسعى الريال لإحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الثنائي بيل ورودريجيز يعتبر فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا.

وتابعت بأن مانشستر يونايتد يقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي.

وأشارت إلى أن بيل وخاميس قد يرحلا عن مدريد أيضا، لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من حوالي 200 مليون يورو عجز، حيث أنفق النادي 350 مليون يورو في الصيف، وفي المقابل استرد 150 مليونا فقط من بيع اللاعبين.