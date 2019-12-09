وجهة أوناي إيمري الجديدة

عقدت محادثات لم تعلن بشكل رسمي من قبل مسؤولين بنادي إيفرتون من أجل تولي الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الفريق

ويبحث نادي إيفرتون عن مدرب جديد بعد إقالة ماركو سيلفا، الأسبوع الماضي، ووضع اسم الإسباني أوناي إيمري على رأس القائمة المقترحة من مجلس إدارة إيفرتون.

وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد أعلن، في وقت سابق، عن إقالة مدربه إيمري، لسوء نتائج الفريق، بعد أقل من سنتين على التعاقد معه.

يذكر أن إيمري مازال في إنجلترا يتعلم الإنجليزية ولا توجد نية لمغادرتها، حيث ذكرت "سكاي سبورت" أنه التحدي المقبل في إيفرتون.