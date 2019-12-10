مشجع يتعرض للطعن بسبب قميص ميلان

تعرض مشجع لنادي ميلان للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي.

ونشب نزاع بين المشجع ومشجع آخر، حول قميص رماه أحد لاعبي النادي عقب نهاية المباراة، وفقا لما نشرته تقارير صحفية محلية.

وحقق ميلان الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

واشتعل الخلاف في المدرجات، واستمر خارج الملعب، حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

يذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 20 نقطة.