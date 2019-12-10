تويتر يحتفي بتغريدة مكة محمد صلاح

احتفى موقع "تويتر" الأمريكي للتغريدات، اليوم الثلاثاء، بتغريدة استثنائية، شاركها اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، عبر منصته خلال عام 2019.

وأعلن "تويتر" أن تغريدة "صلاح" التي أطلقها في 12 شهر مايو/أيار 2019، وذلك عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي، بأنها الأكثر إعادة للتغريد (ريتويت) خلال العام المنصرم.

وتضم التغريدة لقطة طريفة جمعت صلاح ابنته "مكة"، عقب فوزه بالجائزة العالمية، ومازحها: "نعم أعرف أن هناك واحدا في المنزل، هذا حذاء جديد".

حصدت تغريدة اللاعب محمد صلاح @MoSalah التالية مع صورة على أكبر قدر من الإعجابات في مصر. #حدث_في_2019 https://t.co/zzEzFlLcWP — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 10, 2019

​وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.

ونشر هداف الدوري الإنجليزي صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وهو يمسك بالحذاء الذهبي ويتحدث معها.

وخطفت مكة محمد صلاح قلوب وأنظار جماهير ليفربول على ملعب آنفيلد.

وعقب نهاية مباراة الريدز أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت مكة باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفا، لتهتف لها الجماهير بقوة.