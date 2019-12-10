"الجمهور المثالي"...جائزة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأحسن جمهور بالدوري

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي في "تويتر"، إن "الجائزة تأتي في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم في المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير؛ لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ".

وأضاف البيان أن " فكرة هذه الجائزة، جاءت تقديرا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري".

لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية تطلق جائزة الجمهور المثالي.



— تفاصيل الجائزة ⬇️👏🏻 pic.twitter.com/UbBeO3zO5s — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 10 декабря 2019 г.

من جانبه، أكد رئي لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، نزيه النصر أن هذه الجائزة سوف تستند إلى مجموعة من المعايير المختلفة من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته في الدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، بالإضافة غلى فعالية التشجيع وتنظيم مجالس وغيرها.