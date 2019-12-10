حجر عثرة قد يقف عائقا أمام رغبة زلاتان إبراهيموفيتش

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة إلى نادي ميلان الإيطالي، لكنه ما زال ينتظر عرض العقد النهائي قبل مواصلة التفاوض والموافقة رسميا على إتمام الصفقة، وفقًا لتقارير صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.
La prima pagina della #Gazzetta di oggi!— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 10, 2019
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ويبحث المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا عن نادي جديد بعد نهاية عقده مع لوس انجلس الأمريكي، وقد أبدى أكثر من نادي إيطالي رغبته بالتعاقد مع إبراهيموفيتش منهم نادي بولونيا الذي أعلن مسؤولين فيه أنهم لن يواصلوا التحرك من أجله أكثر من ذلك.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن النجم السويدي لايرد على أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته بسبب أنه يفضل العودة إلى ناديه السابق ميلان، لكن هذه الرغبة من ابراهيموفيتش قد لا تثمر في الواقع كما ذكرت الصحيفة وذلك لأنها تتعلق بمشكلات، أبرزها أن إبراهيموفيتش يريد عقدًا مع ميلان لمدة 18 شهرًا، وهو ما لا يريده النادي.
وأشارت الصحيفة نفسها، أن المسؤولين في ميلان عرضوا عليه مليوني يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني) للأشهر الستة الأولى و4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) لموسم آخر.
لكن المشكلة هي أنهم يريدون توقيع العقد لموسم واحد فقط دون التمديد لموسم آخر إلا في حال تألق النجم السويدي.
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